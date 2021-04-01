В ВГТРК оценили блокировку в Латвии доступа к сайту RT на русском

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Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов прокомментировал решение Латвии начать блокировать сайт RT на русском, который стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.
В ВГТРК оценили блокировку в Латвии доступа к сайту RT на русском
  • РИА Новости

«Это ещё одно действие в глобальной войне против свободы слова, которую развязали те самые страны, которые эту же свободу слова долгие десятилетия и пропагандировали», — сказал Кондрашов.

По его словам, «все они примеряют серую шинель позднего СССР», когда думающее население собиралось на кухне и слушало западное радио.

«Правда — она как вода, она дырочку найдёт. В любом случае думающая аудитория в западном обществе всё равно с нами останется», — отметил он.

Кондрашов добавил, что ВГТРК не избежала той же участи — блокировки своих каналов.

«Мы для них превратились в такое коллективное российское телевидение, в коллективный голос России. Именно с ним они все и борются. Поборют ли нас? Конечно нет. Дураки начинают расчехлять свои кулаки, когда у них заканчиваются свои аргументы. У наших коллег закончились аргументы, поэтому они начинают действовать кулаками. Против кулака мы можем противопоставить ту самую нашу правду, от которой никуда никому не деться», — заключил Кондрашов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Латвии начать блокировать сайт RT на русском, который стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

До этого, в 2020 году, Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT

Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

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