Захарова прокомментировала блокировку в Латвии доступа к сайту RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Латвии начать блокировать сайт RT на русском, который стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

Комментируя действия Латвии, Захарова отметила, что это «вопрос о ценностях».

«Когда нам говорят, что мы посягнули, посягаем или пытаемся распространить своё «разрушительное» влияние, как они формулируют, на некие ценности западного мира, — вот это к вопросу о ценностях. Вот ровно этот самый вопрос. 31 марта Национальный совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ к сайтам RT на русском, НТВ, Rus24 и так далее. Через эти ресурсы можно было смотреть российские телеканалы в интернете», — сказала Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что это первый случай в отношении российских СМИ, когда запрещена не только ретрансляция телеканала, но и возможность посетить его страницу в интернете. При этом в качестве повода придуман «какой-то фейк», отметила Захарова.

«Абсолютно ложная отговорка. Очевидно, что это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это просто повод продолжить последовательную линию на искоренение любого инакомыслия, сейчас — российского», — добавила дипломат.

Она выразила уверенность в том, что такие меры будут приниматься не только против российской стороны.

«Перед нами просто циничное нарушение основополагающих принципов свободы слова, плюрализма СМИ, пренебрежение правами русскоговорящего населения в Латвии. Это всё идёт вразрез с политическими обязательствами Риги», — сказала представитель министерства.

31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

До этого, в 2020 году, Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.