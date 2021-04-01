Токаев заявил о риске перегрузки системы здравоохранения Казахстана

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Система здравоохранения Казахстана может столкнуться с перегрузкой из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев заявил о риске перегрузки системы здравоохранения Казахстана
  • Reuters

«Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения», — приводит слова Токаева его пресс-служба в своём Twitter.

Президент поручил правительству принять меры по оснащению отделений реанимаций.

Он также распорядился закрепить персональную ответственность главных врачей и заместителей начальников регионов.

Ранее стало известно, что третью фазу клинических испытаний казахстанской вакцины от коронавируса QazCovid-in планируется завершить к 9 июля.

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