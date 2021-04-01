Токаев заявил о риске перегрузки системы здравоохранения Казахстана
- Reuters
«Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения», — приводит слова Токаева его пресс-служба в своём Twitter.
Глава государства: Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю Правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) April 1, 2021
Президент поручил правительству принять меры по оснащению отделений реанимаций.
Он также распорядился закрепить персональную ответственность главных врачей и заместителей начальников регионов.
Ранее стало известно, что третью фазу клинических испытаний казахстанской вакцины от коронавируса QazCovid-in планируется завершить к 9 июля.