В Казахстане рассказали о третьей фазе испытаний своей вакцины от COVID

Третью фазу клинических испытаний казахстанской вакцины от коронавируса QazCovid-in планируется завершить к 9 июля.

«Точная дата завершения третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-In — 9 июля 2021 года. После этого предстоит большая работа по обработке полученных данных от 3 тыс. добровольцев, которая займёт примерно 20 календарных дней. После этого наш отчёт в полном объёме будет представлен на рассмотрение в Министерство здравоохранения», — приводит ТАСС слова Кунсулу Закарьи — генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, в котором создан данный препарат.

По её словам, массовую вакцинацию препаратом QazCovid-In планируется начать в конце апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане число тяжёлых больных COVID-19 в марте выросло на 32%.