В Казахстане рассказали о третьей фазе испытаний своей вакцины от COVID

Короткая ссылка
Третью фазу клинических испытаний казахстанской вакцины от коронавируса QazCovid-in планируется завершить к 9 июля.
В Казахстане рассказали о третьей фазе испытаний своей вакцины от COVID
  • Reuters

«Точная дата завершения третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-In — 9 июля 2021 года. После этого предстоит большая работа по обработке полученных данных от 3 тыс. добровольцев, которая займёт примерно 20 календарных дней. После этого наш отчёт в полном объёме будет представлен на рассмотрение в Министерство здравоохранения», — приводит ТАСС слова Кунсулу Закарьи — генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, в котором создан данный препарат.

По её словам, массовую вакцинацию препаратом QazCovid-In планируется начать в конце апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане число тяжёлых больных COVID-19 в марте выросло на 32%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить