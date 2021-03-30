В Казахстане число тяжёлых больных COVID-19 в марте выросло на 32%

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В Казахстане за март на 32% увеличилось число пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой.

«По состоянию на 30 марта число тяжёлых пациентов в сравнении с 28 февраля увеличилось на 32% и составило 440», — цитирует его на пресс-конференции РИА Новости.

По данным Минздрава, в Казахстане занято 33% (8130) инфекционных коек и 20% (450) реанимационных коек.

При этом за прошедшие две недели уровень заболеваемости коронавирусом в Казахстане вырос в 1,5 раза.

Ранее в Нур-Султане из-за роста случаев заболевания коронавирусом решили с 30 марта запретить работу торгово-развлекательных центров и заведений общепита в выходные дни, а также перевести на удалённое обучение студентов и школьников, за исключением выпускников.

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