В Нур-Султане из-за коронавируса закроют ТЦ и общепит в выходные дни

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В Нур-Султане из-за роста случаев заболевания коронавирусом решили с 30 марта запретить работу торгово-развлекательных центров и заведений общепита в выходные дни, а также перевести на удалённое обучение студентов и школьников, за исключением выпускников.
В Нур-Султане из-за коронавируса закроют ТЦ и общепит в выходные дни
  • AFP

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача столицы Казахстана Сархат Бейсеновой.

«Согласно подписанному документу, сокращается время работы ТРЦ, ТЦ и ТД в будние дни до 17:00. Вместе с тем этим объектам запрещается функционировать в выходные дни», — сообщила пресс-служба администрации города.

Объектам общественного питания также запрещается работать в выходные дни, кроме работы навынос и доставки.

В Казахстане за время пандемии выявили более 241,8 тыс. случаев коронавируса.

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