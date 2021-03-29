В Нур-Султане из-за коронавируса закроют ТЦ и общепит в выходные дни
- AFP
Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача столицы Казахстана Сархат Бейсеновой.
«Согласно подписанному документу, сокращается время работы ТРЦ, ТЦ и ТД в будние дни до 17:00. Вместе с тем этим объектам запрещается функционировать в выходные дни», — сообщила пресс-служба администрации города.
Объектам общественного питания также запрещается работать в выходные дни, кроме работы навынос и доставки.
В Казахстане за время пандемии выявили более 241,8 тыс. случаев коронавируса.