Число случаев коронавируса на Украине достигло 1 737 691

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 17 569 и достигло 1 737 691.

«На Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года зафиксировано 17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19», — написал министр здравоохранения страны Максим Степанов в своём Facebook.

Он отметил, что количество летальных исходов на Украине составило 33 246.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 083 323 пациентов с коронавирусом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в городе ужесточаются карантинные ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.