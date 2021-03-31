Главред НТВ прокомментировала блокировку российских телеканалов в Латвии

Главный редактор телеканала НТВ Александра Кошарницкая прокомментировала в разговоре с RT блокировку латвийскими провайдерами доступа к сайтам RT на русском и НТВ.

Она рассказала, что на телеканале не видели официального сообщения от властей Латвии о блокировке.

«Мы не видели этого ни в отношении RT, ни в отношении НТВ. Мы позвонили коллегам, когда от вас получили информацию, и выяснилось, что большая часть русских сайтов недоступна на территории Латвии. Была доступна с VPN. И среди них RT и НТВ тоже», — рассказала Кошарницкая.

По её словам, совсем недавно власти Латвии заблокировали эфиры НТВ, в том числе тематические каналы с кулинарными программами, с travel-передачами.

«Видимо, они несут большой вред и страшную пропаганду. Самое смешное, мне кажется, что мы не фиксируем значительное падение (трафика. — RT) из Латвии, видимо потому, что латвийское население давно привыкло к подобным ситуациям, сидит на VPN и им активно пользуется. Тем не менее коллеги нам сообщают, что без VPN зайти на сайты RT и НТВ они не могут», — отметила главред НТВ.

Также она считает, что российской стороне нужно принять ответные меры.

«Для этого зеркальные меры необязательны. Достаточно мер, которые не идут вразрез с нашим законодательством», — сказала Кошарницкая.

Ранее сообщалось, что в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что закрытие доступа к сайту RT в Латвии — это отсечение зарубежной аудитории от альтернативной точки зрения.