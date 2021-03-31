В Союзе журналистов России прокомментировали действия Латвии в отношении RT

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир высказал мнение о причинах закрытия доступа к сайту RT в Латвии.

«Закрытие доступа к сайту RT в Латвии — это отсечение зарубежной аудитории от альтернативной точки зрения», — цитирует РИА Новости заявление секретаря СЖР.

По его мнению, процесс будет продолжаться и цель его в том, чтобы исключить российские СМИ из европейского рынка.

«Закрытие доступа к сайту «RT на русском» в Латвии — это очередной этап планомерной кампании по ликвидации российских СМИ из медийного пространства не только стран Балтии, но и всего европейского региона», — добавил Шафир.

Ранее сообщалось, что в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.