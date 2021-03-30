Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

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Верховная рада в ходе заседания назначила проведение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября.

«Постановлением в связи с досрочным прекращением полномочий Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области Кернеса Г.А. назначены внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье, 31 октября 2021 года», — сообщает пресс-служба украинского парламента.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 17 декабря 2020 года.

После его смерти в Харькове был объявлен трёхдневный траур.

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