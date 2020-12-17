В Харькове объявили трёхдневный траур в связи со смертью мэра города

Короткая ссылка
В Харькове объявили трёхдневный траур в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.
В Харькове объявили трёхдневный траур в связи со смертью мэра города
  • © РИА Новости / Сергей Козлов

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на распоряжение секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Отмечается, что 17, 18 и 19 декабря в городе приспустят государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также в городе отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Ранее стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить