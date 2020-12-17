В Харькове объявили трёхдневный траур в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на распоряжение секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Отмечается, что 17, 18 и 19 декабря в городе приспустят государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также в городе отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Ранее стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.