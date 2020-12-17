Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19, заявил его друг Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», — написал он в Telegram.

По его словам, последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения.

Как пишет «Громадьске», смерть Кернеса также подтвердил его пасынок Родион Гайсинский.

10 сентября спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что Кернес находится на больничном. Позднее стало известно что у него двустороннее воспаление лёгких из-за коронавируса.

Ранее стало известно о смерти бывшего главы Хакасии Виктора Зимина, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.