Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса

Короткая ссылка
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19, заявил его друг Павел Фукс.
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса
  • РИА Новости

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», — написал он в Telegram.

По его словам, последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения.

Как пишет «Громадьске», смерть Кернеса также подтвердил его пасынок Родион Гайсинский.

10 сентября спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что Кернес находится на больничном. Позднее стало известно что у него двустороннее воспаление лёгких из-за коронавируса.

Ранее стало известно о смерти бывшего главы Хакасии Виктора Зимина, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить