В Верховный суд Украины поступил иск об обжаловании указа о судьях КС

В Верховный суд Украины поступил иск об обжаловании указа украинского президента Владимира Зеленского об отмене назначения судей Конституционного суда (КС) страны.

Как уточнила пресс-служба Верховного суда, поступило два иска об обжаловании указа от 27 марта 2021 года №124/2021 «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» относительно отмены назначения судей Конституционного суда страны.

Ранее сообщалось, что КС Украины соберётся на специальное заседание 12 апреля из-за указа Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей Конституционного суда.

27 марта Зеленский попросил двух судей КС отправиться на «заслуженный отдых».

5 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы.