В Верховный суд Украины поступил иск об обжаловании указа о судьях КС

Короткая ссылка
В Верховный суд Украины поступил иск об обжаловании указа украинского президента Владимира Зеленского об отмене назначения судей Конституционного суда (КС) страны.
В Верховный суд Украины поступил иск об обжаловании указа о судьях КС
  • Reuters

Как уточнила пресс-служба Верховного суда, поступило два иска об обжаловании указа от 27 марта 2021 года №124/2021 «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» относительно отмены назначения судей Конституционного суда страны.

Ранее сообщалось, что КС Украины соберётся на специальное заседание 12 апреля из-за указа Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей Конституционного суда.

27 марта Зеленский попросил двух судей КС отправиться на «заслуженный отдых».

5 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить