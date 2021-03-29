КС Украины соберётся на специальное заседание из-за указа Зеленского

Короткая ссылка
Конституционный суд Украины соберётся на специальное заседание 12 апреля из-за указа украинского президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС.
КС Украины соберётся на специальное заседание из-за указа Зеленского
  • Reuters

«Созвать 12 апреля в 12:00 специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины для рассмотрения вопроса об увольнении с должности судей КСУ Касминина А.В. и Тупицкого А.Н. в связи с изданием указа президента Украины», — говорится в распоряжении в Facebook КС.

Ранее Зеленский попросил двух судей КС отправиться на «заслуженный отдых».

5 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить