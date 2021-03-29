КС Украины соберётся на специальное заседание из-за указа Зеленского
- Reuters
«Созвать 12 апреля в 12:00 специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины для рассмотрения вопроса об увольнении с должности судей КСУ Касминина А.В. и Тупицкого А.Н. в связи с изданием указа президента Украины», — говорится в распоряжении в Facebook КС.
Ранее Зеленский попросил двух судей КС отправиться на «заслуженный отдых».
5 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы.