Пашинян заявил, что Давтян назначен начальником Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается назначенным главой Генштаба Вооружённых сил страны.

«Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником Генерального штаба ВС Республики Армения», — написал Пашинян в Facebook.

Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну назначить на должность начальника Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна 10 марта.

В этот же день Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян был освобождён от занимаемой должности.

Президент Армении обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение Гаспаряна.