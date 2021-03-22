Пашинян заявил, что Давтян назначен начальником Генштаба ВС Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается назначенным главой Генштаба Вооружённых сил страны.
Пашинян заявил, что Давтян назначен начальником Генштаба ВС Армении
  • РИА Новости

«Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником Генерального штаба ВС Республики Армения», — написал Пашинян в Facebook.

Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну назначить на должность начальника Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна 10 марта.

В этот же день Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян был освобождён от занимаемой должности.

Президент Армении обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение Гаспаряна.

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