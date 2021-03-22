Пашинян заявил, что Давтян назначен начальником Генштаба ВС Армении
- РИА Новости
«Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником Генерального штаба ВС Республики Армения», — написал Пашинян в Facebook.
Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну назначить на должность начальника Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна 10 марта.
В этот же день Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян был освобождён от занимаемой должности.
Президент Армении обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение Гаспаряна.