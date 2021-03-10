Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Армении

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Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян уволен со своего поста, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Армении
  • © Министерство Обороны Республики Армения

«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», — говорится в сообщении Пашиняна на сайте правительства Армении.

Ранее сообщалось, что информация о том, что Оник Гаспарян якобы планировал вывести армию на улицу, не соответствует действительности.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота и направил Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.

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