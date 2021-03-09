В ВС Армении опровергли планы главы Генштаба вывести армию на улицу
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«Информация в СМИ о том, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян якобы хотел вывести армию на улицу, но военные отказались выполнять этот приказ, является абсолютной ложью и манипуляцией», — приводит заявление ТАСС.
В Генштабе добавили, что обратятся в Генпрокуратуру с просьбой изучить такие публикации в СМИ.
Ранее армянский президент Армен Саркисян во второй раз отказался подписывать ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота и направил Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.