В ВС Армении опровергли планы главы Генштаба вывести армию на улицу

Информация о том, что глава армянского Генштаба ВС Оник Гаспарян якобы планировал вывести армию на улицу, не соответствует действительности, говорится в заявлении Вооружённых сил Армении.

«Информация в СМИ о том, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян якобы хотел вывести армию на улицу, но военные отказались выполнять этот приказ, является абсолютной ложью и манипуляцией», — приводит заявление ТАСС.

В Генштабе добавили, что обратятся в Генпрокуратуру с просьбой изучить такие публикации в СМИ.

Ранее армянский президент Армен Саркисян во второй раз отказался подписывать ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота и направил Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.