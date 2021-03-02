Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба

Армянский президент Армен Саркисян решил не подписывать ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна.

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что это второе ходатайство Пашиняна об увольнении Гаспаряна.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота и направил Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.

Президент Армении отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба.