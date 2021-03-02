Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба
- Reuters
«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — цитирует сообщение Интерфакс.
Отмечается, что это второе ходатайство Пашиняна об увольнении Гаспаряна.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота и направил Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.
Президент Армении отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба.