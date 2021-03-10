Президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба страны

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение главы Генштаба страны Оника Гаспаряна.

«Президент республики обратился в КС для определения соответствия Конституции закона «О военной службе и статусе военнослужащего», — говорится в сообщении на сайте Саркисяна.

Отмечается, что обращение обусловлено инициативой премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отставке Оника Гаспаряна.

Президент выражает надежду, что принятие решения Конституционным судом поможет урегулировать кризисную ситуацию.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Оник Гаспарян уволен со своего поста.