Пашинян предложил назначить главной Генштаба Артака Давтяна

Армянский премьер-министр Никол Пашинян предложил президенту республики Армену Саркисяну назначить на должность начальника Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна.

Об этом сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

Как уточняется, Давтян занимал пост начальника Генерального штаба ВС с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года.

10 марта Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян уволен со своего поста.

Президент Армении обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение Гаспаряна.

Сам Гаспарян заявил, что намеревается продолжить службу в другом статусе. Он назвал утверждения премьера Армении и весь процесс своей отставки антиконституционными.