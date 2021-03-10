Пашинян предложил назначить главной Генштаба Артака Давтяна
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Об этом сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.
Как уточняется, Давтян занимал пост начальника Генерального штаба ВС с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года.
10 марта Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян уволен со своего поста.
Президент Армении обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение Гаспаряна.
Сам Гаспарян заявил, что намеревается продолжить службу в другом статусе. Он назвал утверждения премьера Армении и весь процесс своей отставки антиконституционными.