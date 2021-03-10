Уволенный глава Генштаба Армении намерен продолжить службу в другом статусе

Уволенный ранее глава Генерального штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян заявил, что намеревается продолжить службу в другом статусе.

«Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в другом статусе», — говорится в заявлении Гаспаряна, которое в своём Facebook опубликовал представитель Генштаба Самвел Асатрян.

В заявлении Гаспарян назвал утверждения премьера Армении Никола Пашиняна и весь процесс своей отставки антиконституционными.

По его словам, для обеспечения верховенства Конституции и закона он обратился в Административный суд.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Оник Гаспарян уволен со своего поста. По словам председателя армянского правительства, начальник Генштаба освобождается от занимаемой должности с 10 марта «силой закона».