Уволенный глава Генштаба Армении намерен продолжить службу в другом статусе

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Уволенный ранее глава Генерального штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян заявил, что намеревается продолжить службу в другом статусе.
Уволенный глава Генштаба Армении намерен продолжить службу в другом статусе
  • © Министерство Обороны Республики Армения

«Я продолжу свою службу родине и армянскому народу в другом статусе», — говорится в заявлении Гаспаряна, которое в своём Facebook опубликовал представитель Генштаба Самвел Асатрян.

В заявлении Гаспарян назвал утверждения премьера Армении Никола Пашиняна и весь процесс своей отставки антиконституционными.

По его словам, для обеспечения верховенства Конституции и закона он обратился в Административный суд.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Оник Гаспарян уволен со своего поста. По словам председателя армянского правительства, начальник Генштаба освобождается от занимаемой должности с 10 марта «силой закона».

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