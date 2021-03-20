Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

Армении и Азербайджану необходимо начинать открывать региональные коммуникации и дороги для решения проблемы вражды в регионе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе — открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеванью, а мы — железнодорожное сообщение с Россией и Ираном», — цитирует его заявление на встрече с жителями сёл Арагацотнской области Интерфакс.

По его словам, этот вопрос уже обсуждается, а решение проблемы выгодно обеим сторонам.

«Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов... Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других», — отметил Пашинян.

Ранее глава МИД Армении Ара Айвазян не исключил возможности организации встречи официальных представителей Еревана и Баку в случае формирования конкретной повестки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявлял, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.