Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном

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Армении и Азербайджану необходимо начинать открывать региональные коммуникации и дороги для решения проблемы вражды в регионе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
  • Reuters

«Шаг в направлении решения проблемы вражды в регионе — открытие коммуникаций. Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеванью, а мы — железнодорожное сообщение с Россией и Ираном», — цитирует его заявление на встрече с жителями сёл Арагацотнской области Интерфакс.

По его словам, этот вопрос уже обсуждается, а решение проблемы выгодно обеим сторонам.

«Проблема региона в том, что нас воспринимают в качестве врагов, и мы воспринимаем в качестве врагов... Этот замкнутый круг должен как-то управляться. Это самый большой вызов, который есть и у нас, и у других», — отметил Пашинян.

Ранее глава МИД Армении Ара Айвазян не исключил возможности организации встречи официальных представителей Еревана и Баку в случае формирования конкретной повестки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявлял, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.

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