Алиев заявил о возможности заключения мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.

«Конечно же, если всё пойдёт именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора, потому что де-факто заявление от 10 ноября (2020 года. — RT) — это, по существу, и есть мирный договор», — цитирует его РИА Новости.

Алиев добавил, что азербайджанская сторона готова к укреплению контактов с Арменией, если Ереван не будет «хитрить и обманывать».

Ранее Алиев выразил надежду, что Армения, несмотря на внутренние процессы, выполнит обязательства в рамках трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.