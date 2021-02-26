Алиев заявил о возможности заключения мирного договора с Арменией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.
Алиев заявил о возможности заключения мирного договора с Арменией
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«Конечно же, если всё пойдёт именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора, потому что де-факто заявление от 10 ноября (2020 года. — RT) — это, по существу, и есть мирный договор», — цитирует его РИА Новости.

Алиев добавил, что азербайджанская сторона готова к укреплению контактов с Арменией, если Ереван не будет «хитрить и обманывать».

Ранее Алиев выразил надежду, что Армения, несмотря на внутренние процессы, выполнит обязательства в рамках трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

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