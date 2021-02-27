В МИД Армении не исключили возобновления диалога с Азербайджаном

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Глава МИД Армении Ара Айвазян не исключил возможности организации встречи официальных представителей Еревана и Баку в случае формирования конкретной повестки.
В МИД Армении не исключили возобновления диалога с Азербайджаном
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации её проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь речь идёт о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки», — приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Кроме того, по мнению армянского министра, встречи следует проводить «при наличии договороспособности у другой стороны».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.

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