В МИД Армении не исключили возобновления диалога с Азербайджаном

Глава МИД Армении Ара Айвазян не исключил возможности организации встречи официальных представителей Еревана и Баку в случае формирования конкретной повестки.

«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации её проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь речь идёт о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки», — приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Кроме того, по мнению армянского министра, встречи следует проводить «при наличии договороспособности у другой стороны».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.