Путин провёл телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

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Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном
  • РИА Новости

Стороны рассмотрели практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, которые были зафиксированы в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной», — говорится в сообщении Кремля.

Алиев и Пашинян высоко оценили эффективные действия российского миротворческого контингента, который был развёрнут на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.

Также Путин, Алиев и Пашинян затронули вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Ранее Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.

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