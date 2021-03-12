Путин провёл телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны рассмотрели практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, которые были зафиксированы в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной», — говорится в сообщении Кремля.

Алиев и Пашинян высоко оценили эффективные действия российского миротворческого контингента, который был развёрнут на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.

Также Путин, Алиев и Пашинян затронули вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Ранее Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.