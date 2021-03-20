Глава МВД Украины Арсен Аваков не исключил начала новой холодной войны между Западом и Россией после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

«Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и Российской империей, как её видит Путин», — цитирует его заявление в эфире телеканала «Украина» издание «Гордон».

При этом Аваков выразил опасение, что это может стать «горячей войной» для Украины.

Он подчеркнул, что Украина должна быть к этому готова.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что рано говорить о кризисе в отношениях между Россией и США после заявлений Байдена в адрес Путина.

Путин в ответ на слова Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей», пожелал здоровья американскому коллеге и предложил ему провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».