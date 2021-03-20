Премьер Италии считает, что рано говорить о кризисе между Россией и США

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что рано говорить о кризисе в отношениях между Россией и США после заявлений, сделанных президентом США Джо Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина.
Премьер Италии считает, что рано говорить о кризисе между Россией и США
  • Reuters

«Пока рано об этом говорить. Кризис — это сильное слово. Пока произошёл, так сказать, обмен комплиментами. Не знаю, приведёт ли это к кризису», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.

Позже Путин также предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Байден в ответ заявил, что проведёт новые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «на каком-то этапе».

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