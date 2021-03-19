В Кремле оценили прогнозы о возможности новой холодной войны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы экспертов о возможности новой холодной войны между Россией и США.
В Кремле оценили прогнозы о возможности новой холодной войны
  • РИА Новости

«Всё-таки наблюдатели и специалисты — они как раз зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему при этом», — заявил он.

Песков подчеркнул, что российский президент Владимир Путин чётко заявил о своём желании продолжать отношения России и США, несмотря ни на что, поскольку это в интересах не только двух стран, но и всего мира.

«Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена», — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал возможность разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в прямом эфире.

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