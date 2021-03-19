В Кремле прокомментировали идею разговора Путина и Байдена в прямом эфире

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в прямом эфире.

По его словам, предпринимаются действия по дипканалам по запросу такого контакта.

«В прямом эфире — потому что были сделаны определённые заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран, это будет интересно и американцам, и россиянам. Поскольку сами слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, ещё раз повторяю, то здесь и нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения», — добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

«Ну чтобы нам не пикироваться вот так заочно... Мы должны продолжать отношения», — сказал Путин.

Он отметил, что в прошлый раз инициатива провести телефонный разговор исходила от Байдена.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а в открытой прямой дискуссии», — заявил российский президент.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».