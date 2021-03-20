ЕК выделит €2 млн на «цифровизацию» в Киргизии

Европейская комиссия готова выделить до €2 млн на поддержку процесса цифровизации в Киргизии. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В частности, речь идёт о «содействии всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям» в стране, а также о создании «стойкой инфраструктуры», необходимой для достижения поставленных целей.

Как уточняется в описании гранта, средства будут выделены на расширение возможностей Государственного комитета информационных технологий и связи Киргизии в сфере, относящейся к работе электронного правительства, а также на содействие укреплению прозрачности и подотчётности работы госорганов.

Предполагается, что инициатива должна быть реализована в течение двух лет.

Подать заявку на участие в проекте могут лишь государственные органы управления и иные уполномоченные структуры из стран Евросоюза.

Ранее сообщалось о планах ЕК выделить €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии в рамках плана поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в центральноазиатской республике.