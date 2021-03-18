Зеленский не видит причин сокращать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Украина не намерена приостанавливать вакцинацию от коронавируса британско-шведским препаратом AstraZeneca, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с литовским лидером Гитанасом Науседой.

Трансляция совместного брифинга лидеров велась в Facebook офиса президента Украины.

По его словам, появившиеся сообщения о побочных эффектах вакцины AstraZeneca являются информационной атакой.

«Я считаю, что это очень серьёзное информационное противодействие против этой вакцины, она самая доступная. Я не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинский Минздрав также не давал таких рекомендаций.

Зеленский отметил, что чувствует себя хорошо после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».

В Европейском агентстве лекарственных средств, в свою очередь, сообщили, что эксперты продолжают анализировать возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca и случаи нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов.

О приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca ранее заявили Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Дания, Кипр, Словения и Швеция.