В Госдуме оценили призыв украинского посла к Германии «вернуть» Крым
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- РИА Новости
«Украинский посол, как утопающий, хватается за все соломинки. Кого уже только ни просили вернуть Крым — теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором», — считает Бальбек.
Он также назвал недопустимыми подобные заявления в контексте международного сотрудничества.
«С точки зрения международной дипломатии это полный абсурд, с точки зрения официального Киева, видимо, вполне нормально. Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернёт: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадёжную авантюру», — отметил парламентарий.
Ранее Мельник заявил, что Германия, учитывая её «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.