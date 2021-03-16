В Минздраве Грузии заявили об отсутствии планов закупать «Спутник V»
- Reuters
«Исходя из наших отношений, на данном этапе, конечно же, этот вопрос не рассматривается, так как аналогом «Спутника V» является AstraZeneca, которая существует сейчас в стране, и ещё несколько вакцин, ввоз которых планируется», — цитирует его РИА Новости.
15 марта в Грузии началась вакцинация от коронавируса.
В феврале в Минздраве Грузии сообщили, что страна в феврале получит дозы вакцины от коронавируса американской компании Pfizer.