В Грузии рассказали о поставках вакцины Pfizer
«Сегодня министерство здравоохранения получило официальное подтверждение о том, что с середины февраля до конца месяца в страну поступит первая партия вакцины Pfizer — 29 250 доз, что будет предназначено для работников сферы здравоохранения», — приводит ТАСС слова Габунии.
По её словам, помимо Pfizer, страна собирается купить также вакцину, произведенную британской компанией AstraZeneca.
Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна открывает границы для иностранцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.