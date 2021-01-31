В Грузии рассказали о поставках вакцины Pfizer

Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния заявила, что Грузия в феврале получит 29 250 доз вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer.

«Сегодня министерство здравоохранения получило официальное подтверждение о том, что с середины февраля до конца месяца в страну поступит первая партия вакцины Pfizer — 29 250 доз, что будет предназначено для работников сферы здравоохранения», — приводит ТАСС слова Габунии.

По её словам, помимо Pfizer, страна собирается купить также вакцину, произведенную британской компанией AstraZeneca.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна открывает границы для иностранцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.