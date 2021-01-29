Грузия открывает границы для привитых от коронавируса иностранцев

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна открывает границы для иностранцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

«Предъявив на границе документ о прохождении полного курса вакцинирования от коронавируса вакциной любого типа, что означает две полные дозы, граждане любой страны без проблем смогут въехать», — цитирует её ТАСС.

Ранее межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 февраля отменить запрет на регулярное авиасообщение.

Грузия с 21 марта 2020 года полностью прекратила авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В августе данное ограничение было снято в отношении ряда государств.