Грузия открывает границы для привитых от коронавируса иностранцев

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Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна открывает границы для иностранцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.
Грузия открывает границы для привитых от коронавируса иностранцев
  • Reuters

«Предъявив на границе документ о прохождении полного курса вакцинирования от коронавируса вакциной любого типа, что означает две полные дозы, граждане любой страны без проблем смогут въехать», — цитирует её ТАСС.

Ранее межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 февраля отменить запрет на регулярное авиасообщение.

Грузия с 21 марта 2020 года полностью прекратила авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В августе данное ограничение было снято в отношении ряда государств.

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