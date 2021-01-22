Грузия с 1 февраля отменяет запрет на регулярное авиасообщение

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Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 февраля отменить запрет на регулярное авиасообщение. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
Грузия с 1 февраля отменяет запрет на регулярное авиасообщение
  • РИА Новости

«С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полёты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом», — приводит ТАСС слова Турнавы.

Грузия с 21 марта 2020 года полностью прекратила авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В августе Грузия открыла регулярное авиасообщение с Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией, а затем некоторые рейсы возобновились из грузинского города Кутаиси.

В ноябре в пресс-службе российского МИД сообщалось, что представители России и Грузии обсудили перспективы возобновления авиасообщения между двумя странами.

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