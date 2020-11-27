Россия и Грузия обсудили перспективы возобновления авиасообщения

Представители России и Грузии обсудили перспективы возобновления авиасообщения между двумя странами, сообщила пресс-служба российского МИД.

Как отмечается, сенатор Григорий Карасин провёл онлайн-встречу со специальным представителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе с участием представителей МИД и министерств транспорта государств.

«Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учётом введённого в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию», — говорится в сообщении.

Москва напомнила условия для этого: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для россиян.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что российско-грузинские отношения восстановятся и наладятся.