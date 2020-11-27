Россия и Грузия обсудили перспективы возобновления авиасообщения
- РИА Новости
Как отмечается, сенатор Григорий Карасин провёл онлайн-встречу со специальным представителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе с участием представителей МИД и министерств транспорта государств.
«Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учётом введённого в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию», — говорится в сообщении.
Москва напомнила условия для этого: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для россиян.
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что российско-грузинские отношения восстановятся и наладятся.