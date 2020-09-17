Лавров убеждён, что отношения России и Грузии наладятся

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Отношения между Россией и Грузией восстановятся и наладятся. Об этом в интервью RTVI заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров убеждён, что отношения России и Грузии наладятся
  • РИА Новости

«Убеждён, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся. Мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают», — сказал министр.

По его словам, пока речь идёт о небольших партиях в правящих элитах.

«Убеждён, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов. Провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, будут посрамлены», — добавил он.

В августе Лавров выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем.

Кроме того, он подтвердил установку российской стороны на нормализацию отношений с Тбилиси.

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