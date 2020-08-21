Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.

«Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия наблюдает за санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и ожидает улучшения обстановки.

При этом глава МИД России подчеркнул, что Москва настроена на нормализацию российско-грузинских отношений.

«Наша установка — чем больше нормализации, тем лучше. Никаких ограничений с российской стороны здесь нет. А вот нашим грузинским партнёрам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостаёт последовательности», — отметил Лавров.

Он напомнил, что Россия занимает второе место по объёмам товарооборота с Грузией и лидирует по объёму частных денежных переводов в эту страну.

8 июля 2019 года вступил в силу указ российского президента Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией.

В Кремле заявили, что рассчитывают на создание условий для восстановления авиасообщения с Грузией.