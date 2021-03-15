Главный санитарный врач Украины заболел COVID-19 после прививки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел COVID-19 на 13-й день после прививки AstraZeneca Covishield, произведенной в Индии.

Об этом пишет РИА Новости.

«Попал в тот период, когда иммунитет от прививки ещё не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы», — написал врач в Facebook.

По словам Ляшко, он уверен, что течение болезни пройдёт без осложнений благодаря вакцинации.

Ранее на Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции — производства китайской компании Sinovac Biotech.

Украина также зарегистрировала вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и американский препарат производства Pfizer.