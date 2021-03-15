Главный санитарный врач Украины заболел COVID-19 после прививки

Короткая ссылка
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел COVID-19 на 13-й день после прививки AstraZeneca Covishield, произведенной в Индии.
Главный санитарный врач Украины заболел COVID-19 после прививки
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости.

«Попал в тот период, когда иммунитет от прививки ещё не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы», — написал врач в Facebook.

По словам Ляшко, он уверен, что течение болезни пройдёт без осложнений благодаря вакцинации.

Ранее на Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции — производства китайской компании Sinovac Biotech.

Украина также зарегистрировала вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и американский препарат производства Pfizer.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить