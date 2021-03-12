Президент Армении попал в больницу из-за вызванных COVID-19 осложнений

Президент Армении Армен Саркисян оказался в больнице из-за осложнений, которые возникли у него в связи с перенесённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию армянского лидера. «В связи с перенесённым коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре «Астхик», — сказала собеседница. 5 января стало известно, что Саркисян заболел коронавирусом. Позднее он был госпитализирован. Сообщалось, что президент Армении переносил коронавирусную инфекцию COVID-19 в тяжёлой форме.