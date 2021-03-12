Президент Армении попал в больницу из-за вызванных COVID-19 осложнений

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Президент Армении Армен Саркисян оказался в больнице из-за осложнений, которые возникли у него в связи с перенесённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Президент Армении попал в больницу из-за вызванных COVID-19 осложнений
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию армянского лидера.

«В связи с перенесённым коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре «Астхик», — сказала собеседница.

5 января стало известно, что Саркисян заболел коронавирусом. Позднее он был госпитализирован.

Сообщалось, что президент Армении переносил коронавирусную инфекцию COVID-19 в тяжёлой форме.

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