Президент Армении попал в больницу из-за вызванных COVID-19 осложнений
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию армянского лидера.
«В связи с перенесённым коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре «Астхик», — сказала собеседница.
5 января стало известно, что Саркисян заболел коронавирусом. Позднее он был госпитализирован.
Сообщалось, что президент Армении переносил коронавирусную инфекцию COVID-19 в тяжёлой форме.