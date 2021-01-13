Заболевшего коронавирусом президента Армении госпитализировали

Президент Армении Армен Саркисян, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован в Лондоне с двусторонним воспалением лёгких, сообщает его пресс-служба.

«Президент Армении, который заболел коронавирусной инфекцией и лечился в домашних условиях, госпитализирован… наблюдаются присущие этому состоянию симптомы — высокая температура, двустороннее воспаление лёгких», — приводит сообщение Интерфакс.

Саркисян находится в лондонской больнице, уточнили в пресс-службе армянского лидера.

Ранее сообщалось, что президент Армении переносит коронавирус в тяжёлой форме.

5 января стало известно, что Саркисян заболел коронавирусом.

Как сообщили в аппарате президента Армении, Саркисян встретил Новый год с семьёй в Лондоне, а 3 января перенёс операцию на ноге в британской столице. После этого у армянского лидера появились симптомы коронавируса.

COVID-19 также выявили у супруги Саркисяна.