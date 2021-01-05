Президент Армении заболел коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, он находится на самоизоляции.

Об этом информирует Hraparak.am со ссылкой на аппарат президента Армении.

Отмечается, что Саркисян встретил Новый год с семьёй в Лондоне. 3 января в британской столице он перенёс операцию на ноге.

«Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат», — заявили в аппарате президента Армении.

Отмечается, что Саркисян временно продолжит свою деятельность дистанционно.

Ранее сообщалось, что в Армении общее число случаев коронавируса превысило 160 тыс.