Президент Армении переносит коронавирус в тяжёлой форме
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- РИА Новости
«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что президент Армен Саркисян, находящийся в изоляции из-за инфицирования новым типом коронавируса, переносит тяжёлую форму болезни. В наличии симптомы, характерные для этого состояния», — приводит сообщение ТАСС.
Саркисян лечится под наблюдением врачей и продолжает работать удалённо по мере возможности.
5 января стало известно, что Саркисян заболел коронавирусом.
Как сообщили в аппарате президента Армении, Саркисян встретил Новый год с семьёй в Лондоне, а 3 января перенёс операцию на ноге в британской столице. После этого у армянского лидера появились симптомы коронавируса.
COVID-19 также выявили у супруги Саркисяна.