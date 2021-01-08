Президент Армении переносит коронавирус в тяжёлой форме

Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирусную инфекцию COVID-19 в тяжёлой форме, сообщили в пресс-службе главы государства.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что президент Армен Саркисян, находящийся в изоляции из-за инфицирования новым типом коронавируса, переносит тяжёлую форму болезни. В наличии симптомы, характерные для этого состояния», — приводит сообщение ТАСС.

Саркисян лечится под наблюдением врачей и продолжает работать удалённо по мере возможности.

5 января стало известно, что Саркисян заболел коронавирусом.

Как сообщили в аппарате президента Армении, Саркисян встретил Новый год с семьёй в Лондоне, а 3 января перенёс операцию на ноге в британской столице. После этого у армянского лидера появились симптомы коронавируса.

COVID-19 также выявили у супруги Саркисяна.