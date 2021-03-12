На Украине за сутки выявили почти 13 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
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Как отмечается, всего в стране за время пандемии выявили 1 438 468 человек с коронавирусной инфекцией.
За сутки скончались 230 человек, за всё время зафиксировано 27 915 летальных исходов.
Ранее сообщалось, что на Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции — производства китайской компании Sinovac Biotech.
В конце февраля страна зарегистрировала вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и американский препарат производства Pfizer.