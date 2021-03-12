На Украине за сутки выявили почти 13 тысяч случаев коронавируса

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Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 12 946, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
На Украине за сутки выявили почти 13 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Как отмечается, всего в стране за время пандемии выявили 1 438 468 человек с коронавирусной инфекцией.

За сутки скончались 230 человек, за всё время зафиксировано 27 915 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что на Украине зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции — производства китайской компании Sinovac Biotech.

В конце февраля страна зарегистрировала вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и американский препарат производства Pfizer.

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