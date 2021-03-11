Президент Армении снова не подписал указ о назначении нового главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался подписывать указ о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба страны. Соответствующий документ ему поступил от армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Армении, Саркисян вместе с этим не намерен оспаривать соответствующее предложение в Конституционном суде.

«Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд. Напоминаем, что 10 марта 2021 года президент республики уже обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия положений закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» нормам Конституции. Решение Конституционного суда и принятие возможных мер могут оказать существенное влияние на правовые процедуры увольнения и назначения начальника Генштаба», — говорится в заявлении.

Ранее Пашинян предложил Саркисяну назначить на должность начальника Генштаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна.

10 марта премьер-министр Армении заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян был освобождён от занимаемой должности.