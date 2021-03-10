Президент Армении пригласил на встречу 13 марта Пашиняна и оппозицию

Президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу 13 марта премьера Никола Пашиняна, а также руководителей парламентских сил и оппозиционного «Движения спасения родины».

«Руководствуясь национальными и общенациональными интересами, с целью обсуждения сложившейся ситуации, поиска взаимоприемлемых решений по выходу из кризиса приглашаю на встречу в президентскую резиденцию 13 марта в 12:00 (11:00 мск) премьер-министра республики, лидеров парламентских фракций, «Движения спасения родины», — сообщила пресс-служба Саркисяна.

10 марта Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян был освобождён от занимаемой должности.

Президент Армении обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение Гаспаряна.

Сам Гаспарян заявил, что намеревается продолжить службу в другом статусе. Он назвал утверждения премьера Армении и весь процесс своей отставки антиконституционными.