МИД России выразил надежду на скорое урегулирование ситуации в Армении

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется на скорое урегулирование ситуации в Армении.

Об этом он сказал ТАСС.

«Рассматриваем это как внутреннее дело Армении. Мы не вмешиваемся в эти процессы, которые там происходят, и не занимаем ничью сторону. Хотим, чтобы ситуация быстрее нормализовалась, поскольку это будет на пользу всем», — отметил Руденко.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

10 марта Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Армении. Вместе с этим президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд и оспорил увольнение главы Генштаба страны Оника Гаспаряна.