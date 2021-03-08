Оппозиция Грузии пообещала митинг в случае отказа от досрочных выборов

Хатия Деканоидзе, один из лидеров грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, пообещала масштабную акцию протеста в случае отказа властей назначить досрочные парламентские выборы.

«Если «Грузинская мечта» не согласится с проведением досрочных выборов, не освободит политических заключённых, в том числе и Нику Мелию, то 20 марта мы устроим очень большую акцию протеста, которая станет ответом граждан Грузии на оголтелость власти», — цитирует её ТАСС.

23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию лидера ЕНД Ники Мелии.

Ранее Тбилисский городской суд арестовал депутата Мелию в ходе слушаний по делу о попытке штурма грузинского парламента в июне 2019 года в связи с его отказом от выплаты залога, назначенного в рамках расследования.

Сам Мелия на суд не явился, а его адвокаты покинули заседание до того, как судья огласил приговор.