Оппозиция Грузии пообещала митинг в случае отказа от досрочных выборов
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«Если «Грузинская мечта» не согласится с проведением досрочных выборов, не освободит политических заключённых, в том числе и Нику Мелию, то 20 марта мы устроим очень большую акцию протеста, которая станет ответом граждан Грузии на оголтелость власти», — цитирует её ТАСС.
23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию лидера ЕНД Ники Мелии.
Ранее Тбилисский городской суд арестовал депутата Мелию в ходе слушаний по делу о попытке штурма грузинского парламента в июне 2019 года в связи с его отказом от выплаты залога, назначенного в рамках расследования.
Сам Мелия на суд не явился, а его адвокаты покинули заседание до того, как судья огласил приговор.