В Грузии задержали главу партии Саакашвили
В Грузии в ходе спецоперации задержали Нику Мелию, возглавляющего партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
- © Sputnik / Alex Shlamov
Об этом информирует Sputnik Грузия.
Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд арестовал депутата Нику Мелию.
Отмечалось, что сам депутат на суд не явился, а его адвокаты покинули заседание до того, как судья огласил приговор.
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