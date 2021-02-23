В Грузии задержали главу партии Саакашвили

Короткая ссылка
В Грузии в ходе спецоперации задержали Нику Мелию, возглавляющего партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
В Грузии задержали главу партии Саакашвили
  • © Sputnik / Alex Shlamov

Об этом информирует Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд арестовал депутата Нику Мелию.

Отмечалось, что сам депутат на суд не явился, а его адвокаты покинули заседание до того, как судья огласил приговор. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить