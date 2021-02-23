В Грузии задержали главу партии Саакашвили

В Грузии в ходе спецоперации задержали Нику Мелию, возглавляющего партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом информирует Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд арестовал депутата Нику Мелию.

Отмечалось, что сам депутат на суд не явился, а его адвокаты покинули заседание до того, как судья огласил приговор.